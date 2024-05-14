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NetWork yaz koleksiyonunu tanıttı

NetWork yaz koleksiyonunu tanıttı

NetWork, yaz koleksiyonuyla hem kadınlar hem de erkekler için seçenekler sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork'ün kadın koleksiyonunda yenilikçi tasarımlar ve canlı renklerden oluşan bikini ve mayo seçenekleri sunuldu.

Tasarımlar, plaj modasının trendlerini yansıtıyor. Örme detaylı pantolon ve trikolar, keten elbiseler, etekler, şortlar ve gömlekler ise yazın sıcak günlerinde hafifliğiyle ön plana çıkıyor. Plaj modasının parçalarından olan hasır çantalar ve sandaletler ise kombin tamamlayıcı olarak üretildi.

Erkek koleksiyonunda ise hem plaj hem de yazlık bir akşam yemeği için keten gömlekler, şortlar ve pantolonlar, kesimleri ve kumaşları sayesinde yaz konforu vadediyor. Farklı kesimler ve renklerdeki keten gömlekler, mayolar ve t-shirtler ise plaj stilinizde mix&match özelliğiyle birçok zevke hitap ediyor.

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