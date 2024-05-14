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Cips firması Frito Lay hakkında rekabet soruşturması açıldı bulgular ciddi ve yeterli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cips firması Frito Lay hakkında rekabet soruşturması açıldı bulgular ciddi ve yeterli

Rekabet Kurulu, Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla bilinen Frito Lay Gıda hakkında, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve satışlarını engellemek suretiyle Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti için inceleme başlattı.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Kuruldan yapılan açıklama şöyle:

"Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldı.

Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarıyla bilinen Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

"Bulgular ciddi ve yeterli"

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; FRITO LAY hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde FRITO LAY'in ülkemizdeki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edilmiştir.

FRITO LAY Türkiye'de; Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips pazarında, Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet göstermektedir."

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