e-Devlet hesaplarınızı kontrol edin! Birikmiş paranız olabilir...

Maaşından sürekli kesinti olan vatandaşların çoğu soluğu e-devlet sisteminde aldı. Uzmanların çoğu vatandaşlara e-Devlet hesaplarının kontrol edilmesini tavsiye etti. Takasbank'ta biriken paranız...

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BDDK düzenlemesi uyarınca e-Devlet'te yer alan Takasbank'ta para biriktiğini biliyor muydunuz? Vatandaşların çoğu maaşlarından kesilen paraların akibetini öğrendi. Çoğu kişinin bilmediği ancak e-Devlet üzerinde biriken paraları öğrenmenin yolunu sizler için derledik.

e-Devlet üzerinde biriken paranızı öğrenmenin en basit yolu;

e-Devlet sistemine girin. Arama kısmına para ve varlıklarım sekmesine tıklayın. Sonra karşınıza çıkacak birikmiş para sorgulama butonuna basın. Burada hiç bir şeye dokunmadan takasbank kısmını tıklayıp ardından en aşağı inin ve para birikimini görebilirsiniz.

Uzun süre çalışanların çoğunda yıllık bazılarında ise aylık birikim mevcuttur. Bu birikim ise maaş skalanıza bağlı oluşur. Maaş skalanız üzerinden hesaplanan kesinti BES' üzerinden Takasbank'ta birikiyor.

Aylık 30 bin maaş alan bir kişinin hesabında aylık bin, bin 500 TL birikmiş oluyor. Ortalama 25 bin TL maaş alan kişiden ise aylık 800 lira kesilmiş olur. Bu birikimin yaşanmasını istemeyen çalışanlar ise BES sistemini arayarak kesintiyi iptal edebilir.

Takasbank nedir?

Alım satım işlemlerinin yapıldığı Takasbank, e-Devlet sisteminde de var. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından açılan banka üyelerin bankalar arası geçişinde güvenilirliği sağlar. Borsa bünyesinde de bulunan yapı özellikle Bireysel Emeklilik birikimini sağlar.