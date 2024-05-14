BIST 10.083
DOLAR 32,27
EURO 34,85
ALTIN 2.433,94
HABER /  GÜNCEL

e-Devlet hesaplarınızı kontrol edin! Birikmiş paranız olabilir...

e-Devlet hesaplarınızı kontrol edin! Birikmiş paranız olabilir...

Maaşından sürekli kesinti olan vatandaşların çoğu soluğu e-devlet sisteminde aldı. Uzmanların çoğu vatandaşlara e-Devlet hesaplarının kontrol edilmesini tavsiye etti. Takasbank'ta biriken paranız...

Abone ol

BDDK düzenlemesi uyarınca e-Devlet'te yer alan Takasbank'ta para biriktiğini biliyor muydunuz? Vatandaşların çoğu maaşlarından kesilen paraların akibetini öğrendi. Çoğu kişinin bilmediği ancak e-Devlet üzerinde biriken paraları öğrenmenin yolunu sizler için derledik. 

e-Devlet üzerinde biriken paranızı öğrenmenin en basit yolu;

e-Devlet sistemine girin. Arama kısmına para ve varlıklarım sekmesine tıklayın. Sonra karşınıza çıkacak birikmiş para sorgulama butonuna basın. Burada hiç bir şeye dokunmadan takasbank kısmını tıklayıp ardından en aşağı inin ve para birikimini görebilirsiniz.

Uzun süre çalışanların çoğunda yıllık bazılarında ise aylık birikim mevcuttur. Bu birikim ise maaş skalanıza bağlı oluşur. Maaş skalanız üzerinden hesaplanan kesinti BES' üzerinden Takasbank'ta birikiyor. 

Aylık 30 bin maaş alan bir kişinin hesabında aylık bin, bin 500 TL birikmiş oluyor. Ortalama 25 bin TL maaş alan kişiden ise aylık 800 lira kesilmiş olur. Bu birikimin yaşanmasını istemeyen çalışanlar ise BES sistemini arayarak kesintiyi iptal edebilir. 

Takasbank nedir?

Alım satım işlemlerinin yapıldığı Takasbank, e-Devlet sisteminde de var.  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından açılan banka üyelerin bankalar arası geçişinde güvenilirliği sağlar. Borsa bünyesinde de bulunan yapı özellikle Bireysel Emeklilik birikimini sağlar. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı
37 tur sonunda belli oldu! Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
37 tur sonunda belli oldu! Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
Emlak Katılım'dan ilk çeyrekte 2 milyar lira net kar
Emlak Katılım'dan ilk çeyrekte 2 milyar lira net kar
Devlet Bahçeli'den Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması: Komplo devrede
Devlet Bahçeli'den Ayhan Bora Kaplan soruşturması açıklaması: Komplo devrede
Bahçeli'den Eurovision tepkisi: Sanat değil siyaset yapılmıştır
Bahçeli'den Eurovision tepkisi: Sanat değil siyaset yapılmıştır
Kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışma detayları belli oldu! Şimşek duyurmuştu
Kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışma detayları belli oldu! Şimşek duyurmuştu
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı
NetWork yaz koleksiyonunu tanıttı
NetWork yaz koleksiyonunu tanıttı
Dün itibarıyla başladı! Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi
Dün itibarıyla başladı! Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi
Cips firması Frito Lay hakkında rekabet soruşturması açıldı bulgular ciddi ve yeterli
Cips firması Frito Lay hakkında rekabet soruşturması açıldı bulgular ciddi ve yeterli
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Depremzede Aylin Karakuş'un yürek yakan hikayesi
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Depremzede Aylin Karakuş'un yürek yakan hikayesi
Garanti BBVA Emeklilik'ten 'Otomatik Fon Koçu' bilançosu 7 milyar liralık fon
Garanti BBVA Emeklilik'ten 'Otomatik Fon Koçu' bilançosu 7 milyar liralık fon