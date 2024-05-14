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Yer altından gelen korkunç sesler depremin habercisi mi? Naci Görür açıkladı

Yer altından gelen korkunç sesler depremin habercisi mi? Naci Görür açıkladı

Bingöl'de yer altından ses geldiği ve büyük bir deprem olacağına dair söylentiler vatandaşları oldukça tedirgin etti. Bir takipçisinin bu konuya ilişkin yorumuna cevap veren Prof. Dr. Naci Görür, “Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor” dedi.

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Bingöl'ün Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde; yer altından seslerin geldiği görüldü. Büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanan bu görüntüler Prof. Dr. Naci Görür'e soruldu...

Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür, Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmenin zor olduğunu aktardı.

Görür açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle”

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