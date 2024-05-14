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HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı

TCMB Başkanı Fatih Karahan "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi. Karahan, Kamuda Tasarruf Paketi'nin enflasyon konusunda kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu.  "Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız" ifadelerini kullanan Karahan şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir. Bizim şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacaktır.

Kamuda tasarruf paketi

Karahan son açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi'nin enflasyon konusunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

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