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Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı

2024 yılı kurban kesim bedellerini açıklandı. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini belirtti.

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Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz,  2024 yılı kurban kesim bedellerini açıkladı. Kurban bedel fiyatı yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlediklerini ifade etmişti.

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