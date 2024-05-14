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Okan Buruk kıracağı rekorla tarihe geçebilir

Okan Buruk kıracağı rekorla tarihe geçebilir

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in tamamlanmasına 2 maç kala farklı bir rekora daha imza atmayı hedefliyor.

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Süper Lig devi Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk bu sezon rekorlara doymuyor.

Başarılı çalıştırıcı, şimdi ise ligde daha önce hiçbir takımın yapamadığını yapmanın peşinde.

DAHA ÖNCE BUNU YAPAN YOK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; lig tarihinde daha önce bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen takım olmadı ve 17'de 17 yapan Galatasaray, bunu başarmaya çok yaklaştı.

Okan Buruk, hem Fenerbahçe derbisini hem de Konyaspor maçlarını kazanarak bu anlamda da lig tarihe geçmek istiyor.

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