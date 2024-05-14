BIST 10.173
DOLAR 32,26
EURO 34,93
ALTIN 2.440,47
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'dan 'Türkiye' çıkışı: Yeni sürece girdik!

Yunanistan'dan 'Türkiye' çıkışı: Yeni sürece girdik!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ikili ilişkilerde yeni bir sürece girildiğini ifade etti.

Abone ol

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeyle, ikili ilişkilerde yeni bir sürece girildiğini belirtti.

Yerapetritis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis ile Başkan Erdoğan'ın dün Ankara'daki görüşmesini değerlendiren Yerapetritis, "Dünkü görüşmeden sonra Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ve müzakeresinde yeni bir sürece geçiyoruz. Bu süreç normallik temelinde. Başbakan (Miçotakis'in) de dediği gibi üretken bir normallik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerapetritis, normallikten kastının düzenli temaslar olduğunu belirterek, "Her buluştuğumuzda çok yönlü anlaşmalar yapmak, çok önemli konular olmak zorunda değil. Buluşmalı ve düzenli olarak görüşmeliyiz." diye konuştu.

Asıl önemli olanın, görüşüp, krize yol açmadan ve tansiyonu yükseltmeden fikir ayrılıklarını ortaya koymak olduğunu ifade eden Yerapetritis, temel amacın karşılıklı fayda sağlayan konulara odaklanmak olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Ege'de kurmayı planladığı deniz parkına ilişkin soruyu ise "Deniz parkı olacak. Deniz parkları denizlerin korunması için. Hem ülkemiz hem de Akdeniz ülkeleri için son derece önemli. Yunanistan çevre kriterleri temelinde iki deniz parkı kuracağını açıkladı. Şu an teknik çevre kriterlerini araştırma aşamasındayız. Bunlar tamamlanınca parkların yeri haritada belirlenecek." şeklinde yanıtladı.

Hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iyileşmenin Kıbrıs meselesinde görüşmelere olumlu katkıda bulunacağına inandığını bildiren Yerapetritis, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
BBP Genel Başkanı Destici'nden 'tasarruf' açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'nden 'tasarruf' açıklaması
Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğalgaz anlaşmas
Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğalgaz anlaşmas
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması: Fırsatçılık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması: Fırsatçılık var
Özgür Özel kamuda tasarruf paketini eleştirdi
Özgür Özel kamuda tasarruf paketini eleştirdi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı
Opel Yeni SUV Modeli Frontera'yı İstanbul'da tanıttı hibrit ve elektrikli seçenekler
Opel Yeni SUV Modeli Frontera'yı İstanbul'da tanıttı hibrit ve elektrikli seçenekler
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başlıyor
Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu