BIST 10.173
DOLAR 32,26
EURO 34,93
ALTIN 2.434,95
EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada  "Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ATV muhabirinin sorusu Özgür Özel'i kızdırdı 10 yıl maaş alan danışman iddiasıyla yanıt
ATV muhabirinin sorusu Özgür Özel'i kızdırdı 10 yıl maaş alan danışman iddiasıyla yanıt
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
İsmail Saymaz'dan milletvekili emekli maaşı tepkisi: Canı cehenneme bedelini ödesin
İsmail Saymaz'dan milletvekili emekli maaşı tepkisi: Canı cehenneme bedelini ödesin
Cüneyt Özdemir'den 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanan polis müdürünün savunmasına tepki
Cüneyt Özdemir'den 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanan polis müdürünün savunmasına tepki
Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için isim verdi neden kadın olmasın Barış Yarkadaş aktardı
Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için isim verdi neden kadın olmasın Barış Yarkadaş aktardı
Minibüs şoförü alkollü yakalandı, söyledikleri 'pes' dedirtti
Minibüs şoförü alkollü yakalandı, söyledikleri 'pes' dedirtti
Hadi Özışık'ı hedef alanlar neden Cevheri Güven gibi isimlere sarılıyor?
Hadi Özışık'ı hedef alanlar neden Cevheri Güven gibi isimlere sarılıyor?
Deniz Uğur'dan Gazze isyanı: Sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum
Deniz Uğur'dan Gazze isyanı: Sanat camiasındaki sessizlikten utanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Sözcü TV, Halk TV 'gazeteci değil' dediği Taha Hüseyin Karagöz'ün haberini kaynak göstermeden kullandı
Sözcü TV, Halk TV 'gazeteci değil' dediği Taha Hüseyin Karagöz'ün haberini kaynak göstermeden kullandı
Mehmet Özhaseki evine yerleşen depremzede Hatice ablanın videosunu paylaştı
Mehmet Özhaseki evine yerleşen depremzede Hatice ablanın videosunu paylaştı