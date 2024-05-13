Minibüs şoförü alkollü yakalandı, söyledikleri 'pes' dedirtti

Edirne'de yolcuların fark etmesi üzerine polise ihbar edilen minibüs şoförü, 145 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konan sürücünün söyledikleri ise ‘yok artık’ dedirtti.

Edirne'de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü yolcuların ihbarı sonrasında gözaltına alındı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait 22 M 0005 plakalı minibüse binen bazı yolcular, sürücünün alkollü olduğundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine minibüsün geçiş güzergahlarında önlem alan ekipler, H.K. idaresindeki aracı İbrahim Zagra Caddesi'nde durdurdu.

Yapılan kontrolde H.K'nin 145 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye çeşitli maddelerden 16 bin 4 lira ceza uygulandı.

H.K, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü, minibüs araç sahibine teslim edildi.

Yolcular ise başka bir minibüsle yolculuklarına devam etti.

"Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz"

Sürücü H.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, alkollü olduğunu kabul ettiğini ancak hiçbir zaman insanlara kötü davranmadığını söyledi.

Ehliyetine el konulmasının da doğru olduğunu belirten H.K, "Ben yanlış bir şey yapmadım, kimseye yanlış davranmadım. Kimsenin hakkına girmedim. Elimden geldiği kadar insanlara düzgün davrandım. Ben bunu her akşam alıyorum. 14 yıldır bu işin içindeyim, kimsenin canına bir şey yapmadım. İnsanlara o kadar iyi davranıyorum ki, anlatamam. Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz. Ben bunu açık söylüyorum." dedi.