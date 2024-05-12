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Kim Milyoner Olmak İster'de gözyaşları sel oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve 6 şubat depremlerinde sol bacağını kaybeden depremzede Aylin Karakuş, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu, Türkiye'nin güneydoğu bölgelerini derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin en çok hasar verdiği illerden biri de Hatay iliydi.

Hatay'da enkaz altında kalarak, sol bacağını diz üstünden kaybeden Aylin Karakuş'un hikayesi tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı

Takılan protezle ayağa kalkan Karakuş, sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katıldı.

6 Şubat depreminde annesini ve ağabeyini kaybeden, depremin acısını derinden yaşayan Karakuş, anlattıklarıyla izleyenleri ve İmirzalıoğlu'nu gözyaşına boğdu.

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