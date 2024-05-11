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DÜNYA

İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan Filistin kararı sonrası BM sözleşmesini kürsüde böyle parçaladı

İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu’ndaki Filistin konulu toplantıda karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde kağıt imha makinesinden geçirdi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini talep eden karar tasarısı ABD ve İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Genel Kurul'da kabul edildi. Filistin'in BM'ye tam üyeliği için 9 ülkenin "hayır" oyuna karşı 143 ülke "evet" oyu verdi.

Kararı hazmedemeyen İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu’ndaki Filistin konulu toplantıda karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı.

Çılgına dönen İsrail'in temsilcisinin onları kameralara anbean yansıdı. Erdan'ın söz konusu eylemde “BM Antlaşmasını kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Evet, yaptığınız şey bu.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.

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