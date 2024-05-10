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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin: Gaziantep modeli hak duruşudur

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 110 yıl önceki Gaziantep'in işgalci güçlere direnişine değinerek, "Gazinin çocukları ayyıldızlı bayrağı indirmediyse Gazze'nin çocukları da bunu birlikte başaracaktır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi ve İstanbul Aile Vakfı işbirliği ile “Küresel Tehditler Karşısında Aile” temasıyla 2 gün düzenlenecek II. Uluslararası Aile Sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modelinin öldürenler ile yaşatanlar dünyasında yaşatanların yanında sağlam duruşu olduğunu söyledi.

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