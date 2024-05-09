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Trafikte seyreden araç bir anda alev aldı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafikte seyreden araç bir anda alev aldı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir ölen ya da yararlanan olmadı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Narlıca Mahallesi'nde İ.İ. idaresindeki 31 MD 3250 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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