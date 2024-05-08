Fatih Altaylı: "Özgür Özel'e 'Taha Hüseyin Karagöz'le görüşmeniz lazım' diyen kimse hain odur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Taha Hüseyin Karagöz ile yaptığı görüşme olay oldu. Görüşmeye ilişkin en sert eleştiri gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, "Ona 'Taha Hüseyin Karagöz'le görüşmeniz lazım' diye onu kim genel merkeze getirdiyse, bu görüşmeyi kim ayarladıysa kim istediyse hain odur. Çünkü bu normal bir şey değil. " dedi.

CHP lideri Özgür Özel, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz ile görüştü. Bu görüşme büyük tepki çekti. Gazeteci Fatih Altaylı da "Bu kişiyle CHP'nin Genel Başkanı'nın görüşmesi gerçekten manasız olmuş." dedi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube'daki kanalında Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"Taha Hüseyin Karagöz'ü büyük ihtimal çoğunluk tanımıyordur. Aslında ben de şahsen tanımıyorum. Çünkü öyle bir gazeteci ben ne gördüm ne duydum. Daha doğrusu öyle biri var ama o kişi gazeteci değil. O kişi AK Parti yanlısı bir trol.

CHP'li, muhalif veya AK Parti'yi eleştiren kişilere ağır saldırılarda bulunan, sanki saygın bir görüntüsü varmış izlenimi vererek AK Parti saflarında yer edinmeye çalışan, çok net herkesin trol olduğunu bildiği bir kişi.

Bu kişiyle CHP'nin Genel Başkanı'nın görüşmesi gerçekten manasız olmuş. Bu tiplerle görüşülmez. Ben şundan eminim Özgür Özel bu kişinin kim olduğunu bilmiyor. Ancak Özgür beye tavsiyem şudur. Sen 'Baba' filmini izledin mi? Ben çok izledim, kitabını da defalarca okudum. Kitapta baba, ailenin intikam planını yapar ölmeden önce. Kendisini vuran ve oğlunun ülkeyi terk etmesine sebep olan olaylarla ilgili olarak intikam planı yapar. Bu da şöyledir; baba öldüğü gün cenaze töreni sırasında tetikçiler tüm onları temizleyecektir. Fakat burada en güç olan, aile içindeki hainleri bulmaktır. Kim hain? Baba ölmeden önce der ki 'Sana ben ölmeden önce bize düşman olan karşı aileden birisiyle haber yollayacaklar ve barış teklifinde bulunacaklar, uzlaşma teklifinde bulunacaklar. Sana o haberi getiren kimse hain odur.

"Bu görüşmeyi kim ayarladıysa kim istediyse hain odur"

"Şimdi Özgür Özel'in de elinde çok güzel bir imkan var. Hain kim bulma imkanı? Ona 'Taha Hüseyin Karagöz'le görüşmeniz lazım' diye onu kim genel merkeze getirdiyse, bu görüşmeyi kim ayarladıysa kim istediyse hain odur. Çünkü bu normal bir şey değil. Yani CHP lideri bunca gazeteci ve insan varken kalkıp da bu kişiyle görüştüyse... Ben Özel'in bu kişiyi tanıdığını hiç sanmıyorum. Adının ve varlığından da haberdar olduğunu sanmıyorum. Bilinmez çünkü. Kim ona Taha Hüseyin Karagöz'e prezante ettiyse, Özgür Özel onu yanından uzaklaştırsın. Kimse bunu getiren hain odur. Sarayın oraya yerleştirdiği adam o kişidir, net.