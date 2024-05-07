Şaban Sevinç ile Ferhat Murat birbirine girdi yayına reklam arası verildi

TV 100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda Şaban Sevinç ve Ferhat Murat arasında yaşanan Süleyman Soylu tartışmasında, tansiyon yükseldi. Hacır, yayına reklam arası verdi.

TV 100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda kavga çıktı.

Gazeteci Şaban Sevinç ile iletişimci yazar Ferhat Murat arasında Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili tartışma yaşadı.

Sevinç'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasayı ihlal ettiği sözleri üzerine Murat, "Terörle mücadelede ciddi kararlı bir mücadele yaptığı için mi sen rahatsız oluyorsun? Sayın İçişleri Bakanı'nın alınan kararlarla ilgili bir yorum yapma hakkı yok mudur? Türkiye'de hukuk kararlarını kendince yorumlamak gibi bir hakkı yok mu?" dedi. Bu konuşma tartışmaya dönüştü.

Sevin ise "Ne saçmalıyor bu?" deyince Murat küplere bindi. Sevinç, "Soylu'yu eleştirmek yasak mı?" diye sordu ve "tarafsızlığı senden mi öğreneceğim, sen kimsin ki tarafsızlığı senden öğreneceğim" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine ortam daha gerildi. Murat, "Düzgün konuş Şaban Sevinç, benim kim olduğum belli" dedi.

Murat, Sevinç'e, "Ben sana ayar vermiyorum, eleştiride bulunuyorum." dedi ve sonrasında elindeki dosyaları yere fırlatarak "ben gidiyorum." dedi.

Araya giren sunucu Gürkan Hacır, reklam arasına gitmek zorunda kaldı.