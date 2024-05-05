Mustafa Sarıgül 'dikkat et geliyor' diyerek 2028 cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin 2028 cumhurbaşkanı adayı sorusuna "CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat et geliyor!" diye yanıt verdi.

Yerel seçimler sonrası 2028 cumhurbaşkanı adayı tartışması CHP'de erkenden başladı.

En kuvvetli adaylar olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismi öne çıkarken, farklı bir ses CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi.

TV100 ekranlarında yayınlanan "Şükrü Dudu ile Berber Muhabbeti" programına konuk olan Sarıgül, Dudu'nun 2028 seçimleri için adayını sorması üzerine "Siyaset uzun vadeli bir şeydir. Yarın sabah ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bilgi, beceri, yetenekleriyle daha önce CHP'de Grup Başkanvekilliği yapmış siyasetin ta gençlik kollarını, ilçe başkanlığı, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel genel başkanımıza dikkat et geliyor!" dedi.