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Mücahit Birinci'den Kılıçdaroğlu için olay sözler: CHP'yi Dem Parti'nin kuyruğuna taktı

Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, tv100 ekranlarında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birinci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi Dem Parti'nin kuyruğuna takmakla itham etti.

Eski AK Parti MKYK Üyesi ve Avukat Mücahit Birinci, tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı Eşit Ağırlık programına konuk olarak katıldı. CHP içinde liderlik tartışmalarının konuşulduğu programa Mücahit Birinci'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği sözler damga vurdu. Mücahit Birinci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin statükosunun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulduğu ve partiyi Dem Parti'nin peşine taktığını ifade etti.

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