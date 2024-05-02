Yoldan geçen adama saldıran Pitbull cinsi köpekleri polis tek tek vurdu o anlar kamerada
ABD'nin Philadelphia kentinde kaydedilen bir adama saldıran Pitbull cinsi köpekleri yoldan geçen ABD polisi silahla tek tek etkisiz hale getirdi. Korkunç görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Philadelphia kentinde sokakta yürüyen bir adama çok sayıda pitbull cinsi köpek saldırdı.
Köpeklerin yere yatırdığı adam kurtarılmayı beklerken imdada oradan tesadüfen bulunan polis yetişti.
Polis, köpekleri tek tek vurarak adamı kurtardı. O anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi.