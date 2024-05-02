Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Cübbeli Ahmet canlı yayında cevap verdi

Cübbeli Ahmet katıldığı televizyon programında kendisine sorulan "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" sorusuna cevap verdi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de katıldığı televizyon programında vatandaşların sorularını cevapladı.

Cübbeli Ahmet'e sorulan en ilginç sorulardan biri de "Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?" oldu. Cübbeli Ahmet, bu soruya kendine "Aziz Başkan olmadığı için ben de dua etmiyorum" diye cevap verdi.

Fenerbahçe'nin iyi çalışmadığını ve geri kaldığını ifade eden Cübbeli Ahmet, "Aziz Başkan olmadığı için ben de dua etmiyorum. Onun için dersine iyi çalışan kazanır" dedi.