BIST 10.046
DOLAR 32,48
EURO 34,84
ALTIN 2.421,17
GÜNCEL

Cemal Enginyurt'tan 1 Mayıs olayları sözleri: Sorumlusu Erdoğan'dır!

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Taksim Meydanı’nda yaşanan 1 Mayıs olaylarının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Enginyurt ayrıca, ‘ben Özgür Özel'in yerinde olsam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın yapacağım görüşmeyi iptal ederdim’ ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Sözün Gücü isimli programa konuk olarak katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı’nda yaşanan arbedenin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Enginyurt, yarın gerçekleşecek Özgür Özel - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine de değindi.

Enginyurt, “Özgür Özel'in yerinde olsam, Taksim meydanında kurulan barikatları protesto ederek burada bir açıklama yapar ve Erdoğan ile yarın yapacağım görüşmeyi iptal ederdim” ifadelerini kullandı.

 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fransa karıştı! 1 Mayıs kutlamalarında polis ile göstericiler çatıştı
Fransa karıştı! 1 Mayıs kutlamalarında polis ile göstericiler çatıştı
Gazze'ye giden un çuvalları, siviller tarafından parçalandı
Gazze'ye giden un çuvalları, siviller tarafından parçalandı
ABD polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan kız öğrenciye insanlık dışı işkence
ABD polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan kız öğrenciye insanlık dışı işkence
Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Minibüs böyle savrulmuş
Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Minibüs böyle savrulmuş
İsrail polisinin şehit ettiği Türk imamla ilgili Fatih Altaylı: Biraz ağır olmuş fakat saldırgan
İsrail polisinin şehit ettiği Türk imamla ilgili Fatih Altaylı: Biraz ağır olmuş fakat saldırgan
TİP Genel Başkanı Erkan Baş ağzını açmayan polise çıkıştı: Ne bağırıyorsun
TİP Genel Başkanı Erkan Baş ağzını açmayan polise çıkıştı: Ne bağırıyorsun
Özgür Özel Taksim'e yürümekten vazgeçti Sevilay Yılman kararın arkasındaki ismi açıkladı
Özgür Özel Taksim'e yürümekten vazgeçti Sevilay Yılman kararın arkasındaki ismi açıkladı
Saraçhane'de göstericiler polise taş ve bayrak sopasıyla saldırdı
Saraçhane'de göstericiler polise taş ve bayrak sopasıyla saldırdı
Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale edildi
Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale edildi
İstanbul’da 70 milyon liraya satılan bir daire sosyal medyada gündem oldu
İstanbul’da 70 milyon liraya satılan bir daire sosyal medyada gündem oldu
Ferhat Murat ile Şaban Sevinç canlı yayında kapıştı 31 Mart'tan sonra size bir şey oldu
Ferhat Murat ile Şaban Sevinç canlı yayında kapıştı 31 Mart'tan sonra size bir şey oldu
Erdoğan taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya Erdoğan-Erbaş Audi 8 diyaloğunu paylaştı
Erdoğan taklidiyle tanınan Muhammed Nur Nahya Erdoğan-Erbaş Audi 8 diyaloğunu paylaştı