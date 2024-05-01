Cemal Enginyurt'tan 1 Mayıs olayları sözleri: Sorumlusu Erdoğan'dır!

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Taksim Meydanı’nda yaşanan 1 Mayıs olaylarının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Enginyurt ayrıca, ‘ben Özgür Özel'in yerinde olsam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın yapacağım görüşmeyi iptal ederdim’ ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Sözün Gücü isimli programa konuk olarak katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı’nda yaşanan arbedenin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Enginyurt, yarın gerçekleşecek Özgür Özel - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine de değindi.

Enginyurt, “Özgür Özel'in yerinde olsam, Taksim meydanında kurulan barikatları protesto ederek burada bir açıklama yapar ve Erdoğan ile yarın yapacağım görüşmeyi iptal ederdim” ifadelerini kullandı.