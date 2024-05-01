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İstanbul’da 70 milyon liraya satılan bir daire sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Seyrantepe'de 48. katta 70 milyon liraya satılan 9+2 daire sosyal medyada gündem oldu.

Yüksek enflasyonla birlikte gayrimenkul fiyatları inanılmaz bir noktaya ulaştı. İstanbul'da daire fiyatları kontrolden çıktı. 

Sarıyer Seyrantepe'de 50 katlı Nurol Life Residence'de 48. katta 70 milyon liraya satılan 9+2 daire sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray'ın stadının hemen yanında bulunan satılık dairenin tanıtım videosuna çok sayıda yorum geldi.

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