Cüneyt Özdemir müşterisi Türk olduğu için fark alan otele kesilen cezayla dalga geçti

Cüneyt Özdemir, İngiltere merkezli bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapan müşterinin, Türk olduğu anlaşılınca 120 avro 'milliyet farkı ücreti' tahsil eden Limak Lara Otel'e kesilen 54 bin liralık para cezasını eleştirdi. Özdemir, "Devletten gani gani ihaleler alıp Türkiye içinde otelleri olan firmalar şimdi bir korkmuşlardır, ürkmüşlerdir." dedi.

Antalya'da Limak Lara Otel'in müşteriden tahsil ettiği 120 avroluk "Milliyet Farkı" ücreti tartışmalara neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı 3 aylık turizm verilerini açıkladı. Bir otelde alınan "milliyet farkı" ücreti ile ilgili olarak ise Bakan Ersoy, 54 bin lira para cezası kesildiğini ve alınan ücretin iade edildiğini duyurdu.

Firmalar şimdi bir korkmuşlardır (!)

Kararı değerlendiren Cüneyt Özdemir, "Bu cezadan sonra böyle bir şey düşünen bütün firmalar da devletten gani gani ihaleler alıp Türkiye içinde otelleri olan firmalar şimdi bir korkmuşlardır, ürkmüşlerdir. 54 bin lira ceza kesmişler böyle bir şeye. Sakın ha ara resepsiyonu sakın bir şey olmasın 54 bin lira. Çılgın paralar. Acayip caydırıcı anayasamız var." dedi.