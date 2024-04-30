Özgür Özel'in 1 Mayıs Taksim programı belli oldu Barış Yarkadaş duyurdu

Yazar Barış Yarkadaş, 1 Mayıs günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1977 katliamına vurgu yapmak için Saraçhane’den 1977 işçiyle Taksim’e yürümeyi düşündüğünü söyledi.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş, CHP'ye dair kulis bilgisini paylaştı. Yarkadaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Saat 14.00-14.30 civarı CHP İstanbul İl ve İlçe örgütlerine bir mesaj yolladılar ve bu mesajlara göre CHP 1 Mayıs günü 10.30 gibi Saraçhane’de toplanacak ve oradan Taksim’e yürüyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de orada olacak.

Bir özel bilgi de vereyim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1977 katliamına vurgu yapmak için Saraçhane’den 1977 işçiyle Taksim’e yürümeyi düşünüyor. Özgür Özel hem o katliamda hayatını kaybedenleri anmak hem de 1977 katliamını unutturmamak için sembolik bir yürüyüş düzenlemeyi düşünüyor. Yürüyüşte herkesin ellerinde birer karanfil olacak."