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İBB'nin kazdığı kuyuda ölen 5 yaşındaki çocukla ilgili Levent Gültekin'den İmamoğlu'na çağrı

Küçükçekmece'de 5 yaşında Edanur Gezer'in bir parkta İBB'nın yaptığı kazı çalışmasında güvenlik ihmali neticesinde öldüğü iddia edildi. Sorumluluların bulunmasını isteyen yazar Levent Gültekin, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş artık bu zafer sarhoşluğundan çıkıp işlerini doğru düzgün yapmayı öğrenmeliler." dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer, ailesiyle gezmeye gittiği sahildeki Menekşe sahil parkında hayatını kaybetti. Gezer'in ölümüne ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

İBB'nin park yerindeki kazı çalışmasında oluşan su birikintisinde boğulduğu iddia edilen Gezer'le ilgili çarpıcı bir değerlendirme yazar Levent Gültekin'den geldi.

Gültekin, "Zafer sarhoşluğundan çıkıp doğru işini doğru dürüst yapmayı öğrenmeliler. Ben nasılsa muhaliflerin oyunu alıyorum Erdoğan karşıtlığında istediğimi yaparım anlayışından çıkmalı yanlış yapanın gözününün yaşına bakmayacağı siyaset anlayışı topluma yerleşmeli" dedi.

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