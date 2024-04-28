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Hakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki ziyareti sırasında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede, Fidan, uluslararası toplumda ve uluslararası kamuoyunda İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkati çekti.

Fidan'ın, İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladığı görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü.

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