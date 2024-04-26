Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı cevap geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na cevap geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesle konuşurum, herkesle müzakere ederim ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü bizden millet kavga istemiyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na cevap geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesle konuşurum, herkesle müzakere ederim ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü bizden millet kavga istemiyor." dedi.