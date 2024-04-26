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Abdülkadir Selvi, Irak dönüşünde çekilen fotoğrafın hikayesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşü gazetecilerle birlikte çektiği fotoğrafta, gazeteci Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan'ın hemen yanında bulunması sosyal medyada gündem olmuştu. Gazeteci Erdoğan Aktaş, tv100 ekranlarında o fotoğrafın hikayesini Abdülkadir Selvi'nin ağzından anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşü gazetecilerle birlikte çektiği fotoğrafta, gazeteci Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan'ın hemen yanında bulunması sosyal medyada gündem olmuştu. Gazeteci Erdoğan Aktaş, tv100 ekranlarında o fotoğrafın hikayesini Abdülkadir Selvi'nin ağzından anlattı.

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