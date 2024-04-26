Abdülkadir Selvi, Irak dönüşünde çekilen fotoğrafın hikayesini anlattı

Devlet Bahçeli, yürüyüş yaptığı videodaki şarkıyla kime gönderme yaptı?

Kobra yılanını böyle yakaladı herkesin yüreği ağza geldi

Hüseyin Çelik'i bir de benden dinleyin! Mehmet Uçum'a çemkiriyor ama bakın geçmişte neler yapmıştı