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Hüseyin Çelik'i bir de benden dinleyin! Mehmet Uçum'a çemkiriyor ama bakın geçmişte neler yapmıştı

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, seçimler sonrası AK Parti'deki oy kaybını değerlendirirken isim vermeden Mehmet Uçum'u eleştirdi. Gazeteci Hadi Özışık, "Hüseyin Çelik'i bir de benden dinleyin! " diyerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AK Parti’de yaşanan oy kaybını değerlendirdi. Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'u da isim vermeden eleştiren Çelik, "Sarayda kanunların efendisi konumuna getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Ne idüğü belirsiz adam, parmak sallıyor, racon kesiyor. Bizim yaptıklarımız kaydediliyormuş. Kendini devlet yerine koyuyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değildir. Sayın cumhurbaşkanı, bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor?" şeklinde konuştu.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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