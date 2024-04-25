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Demet Akalın 5 bin liraya oturan kiracısına isyan etti 'zam yapacaktım vazgeçtim' demiş

Evinde 5 bin TL karşılığında oturan kiracıya ateş püsküren Demet Akalın, "Ben bunu canlı yayında söylediğim için adam, emlakçıya gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, TV8 ekranında Jess Molho ile sunuculuğunu yaptığı programda kiracısına çok sert tepki gösterdi.

Mankenlik yaptığı yıllarda kredi çekip bir ev satın aldığını belirten 52 yaşındaki sanatçı, canlı yayında kiracısıyla yaşadığı sorunu böyle anlattı:

"Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! Bugün dört kişi bir yere gidiyorsun, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş."

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