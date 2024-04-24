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Geç kalınmış tasarruf açıklaması! Hacı Yakışıklı'nın önerisi olay Erdoğan'ın akıl hocası bu ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruf açıklamasına gazeteci Hacı Yakışıklı'nın muhtarlarla ilgili önerisi ile ilgili Hadi Özışık değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamuda tasarruf için bütçelerin revize edileceğini belirtirken “Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır” dedi.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, "17 bin TL maaş ve SSK var, ama iş yok! Muhtarlığın yerini bilen yok. 50 bin 516 muhtar var. Sadece aylık maaşları 858 milyon 873 bin 032 TL yapıyor. Yılda toplam 10 milyar 306 milyon 476 bin 384 TL ödeniyor . Bu sadece maaşlar ki SGK ve diğer ücretleri katınca hesap artıyor. Bu para hazineye kalsa daha faydalı olmaz mı?" diyerek muhtarların Hazine'ye yük olduğunu ima etti.

İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Hacı Yakışıklı’nın bu sözlerini YouTube'daki canlı yayında değerlendirdi.

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