Sırrı Sakık ile Önder Aksakal birbirine girdi! "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil"

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, meclis bahçesinde hararetli bir tartışma yaşadı. Önder Aksakal, Sırrı Sakık'a "Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" sözleriyle çıkıştı

DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı ve Bayrak' tartışmaları sürerken, son olarak TBMM'nin 23 Nisan için düzenlediği özel oturumda saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken DEM Partili vekillerin ağzını dahi oynatmaması da tepkilerin hedefi oldu..

Oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Tartışma Meclis bahçesine de taşındı

Aksakal'ın konuşması sırasında oturduğu sıradan sataşmada bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, tepkisini TBMM bahçesinde de sürdürdü.

Sırrı Sakık bağırarak "Halka yalan söylüyorsun" dedi

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Aksakal'a hakaretler yağdıran Sakık, "Sen terbiyesizsin, çünkü sen halka yalan söylüyor, bir partiye iftira atıyorsun." sözleriyle bağırmaya başladı.

"Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil"

Sakık'ın sözlü taciz ve hakaretleri karşısında soğukkanlılığını koruyan Aksakal, şu yanıtı verdi:

Niye soruşturma açtılar size? Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben, densiz.

"Sen dağların hizmetçisi olamazsın"

Sakık ise, "Ne soruşturması? Senin gibilere mi bırakacağız buraları, sen dağların hizmetçisi olamazsın" diyerek Aksakal'a bağırmaya devam etti.

Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi.

O gergin anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı..