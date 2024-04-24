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POLİTİKA

Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşmesinin amacı! İsmail Saymaz'ın iddiası

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşme amacının CHP'yi çatlatmak olduğunu öne sürdü. Saymaz, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi diğer siyasi aktörlerin zikredilmemesini siyasi bir aktör olarak en azından Beştepe tarafından görmezden gelinmesini sağlamaya dönük bir politika olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önümüzdeki hafta yapacağı görüşme merak konusu oldu.

Görüşmeye ilişkin muhalif yazar İsmail Saymaz'dan şaşırtan değerlendirmeler geldi.

Sözcü TV'ye konuşan Saymaz, Erdoğan'ın amacının CHP'yi çatlatma olduğunu savundu. 

Erdoğan'ın CHP ile ilişkiyi Özgür Özel üzerinden sürdüreceğini söyleyen Saymaz, Özgür Özel'in muhataplığıyla beraber Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgede kalmasını sağlamayı amaçladığını iddia etti. 

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