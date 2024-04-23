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Emekli sürünürken Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saat savunması yok artık dedirtti!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, 562 bin lira değerindeki saatinin göründüğü fotoğrafı önce paylaşıp sonra silmesini, İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumladı.

AK Parti Grup Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tartışma yaratan 562 bin lira değerindeki Rolex marka saatiyle ilgili açıklama yaptı. Yenişehirlioğlu, "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bu açıklamalarını değerlendirdi.

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