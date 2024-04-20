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POLİTİKA

Sur Belediyesinde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakarete soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

DEM Parti yöneticileri Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

DEM Parti yöneticileri Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını görünce hakaret etti.

DEM Partililer, Sur Belediyesi makamında bulunan Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğraflarını işaret ederek "Kaldırın bu kabrakların (dönek ve kaypak) fotoğraflarını" diyerek hakaret ettiler.

Tepkiler sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili işlem yapılacağını belirtti.

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

Başsavcılık soruşturma başlattı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.


Başsavcılık, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

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