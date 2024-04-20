110 liraya satılan Kuzguncuk kurabiyesi gündem olmuştu: Zam yapmayı düşünüyoruz

Tanesini 110 liraya sattığı kurabiyeler ile Türkiye gündemine gelen Kuzguncuklu kurabiyeci, "Şu an maliyetine satıyoruz. Zam yapmayı düşünüyoruz." dedi.

110 liraya satılan kurabiyeler sosyal medyada gündeme oturdu. Fahiş fiyat tartışmasında odağa yerleşen kurabiyelerin satıldığı esnaf eleştirilere cevap verdi.

Söz konusu ürünün kurabiye değil Kuzguncuk mantarı olduğunu belirten işletmeci, "yüzde 100 antep fıstığıyla yapılıyor. Un, yağ kesinlikle kullanılmıyor. Şekerli ve şekersiz seçeneği var. Neredeyse maliyetine sattığımız ürün. Zam yapmayı düşünürken kurtarmadığı için antep fıstığının kilosunu bin liraya aldığımız ürünü gündem yaptılar. Boykot yapılması gereken çok ürün var işletme var. Biz de destekliyoruz. Bzim yaptığımız ürünler boykota uygun ürünler değil" dedi.