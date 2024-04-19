AK Partilileri şahlandıran konuşma! Erdoğan yumruğunu masaya vurdu

İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleşen ilk grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘biz bitti demeden hiçbir şey bitmez’ ifadelerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerinden ardından TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Çok önemli noktalara değinen hatta yerel seçim sonrası tarihi konuşma olarak nitelendirilen Ak Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmada Erdoğan teşkilatlar ile ilgili de yaptığı konuşma ayrı bir önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şunu herkes görsün ve bilsin, biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz, heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri.' ifadelerini kullandı. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu tarihi konuşmayı, İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında değerlendirdi.