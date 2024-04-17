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Edirne'de başı boş köpek dehşeti! Nedim Şener paylaştı ölmekten beter olursun

Edirne'de başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadının görüntülerini paylaşan gazeteci Nedim Şener, sahipsiz köpeklere arka çıkanları eleştirerek "Sen “başıboş sokak köpeği” dersin “Hayvan düşmanı” diye ilan edilir ölmekten beter olursun, “bunları duyacağıma keşke ölseydim” dersin." dedi.

Edirne'de Kurtuluş Mahallesi'nde oturduğu apartmanın önüne çıkan 75 yaşındaki Zehra Oluçay'a sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşen yaşlı kadın, kafasını apartmanın merdivenlerine vurdu.

Oluçay, "Çok korktum, dışarı çıkmaya korkuyorum artık." dedi.

Sokak hayvanlarının yol açtığı dehşete dikkat çeken Nedim Şener, ssoyal medya hesabından görüntüleri paylaşıp, başıboş köpeklere sahip çıkanlara ateş püskürdü.

“Hayvan düşmanı” diye ilan edilir ölmekten beter olursun

Şener, Kusura bakma teyzeciğim; hiçbir devlet yöneticisi, bürokrat, belediye başkanı seni koruyamaz. Sen de yaşlısın kendini koruyamazsın, köpekler tarafından ölümüne sebep olunan çocuklar ve yaşlılar gibi. Sen “başıboş sokak köpeği” dersin “Hayvan düşmanı” diye ilan edilir ölmekten beter olursun, “bunları duyacağıma keşke ölseydim”dersin. Canımız başıboş köpeklere feda olsun, sana da geçmiş olsun teyzeciğim. (Bak şimdi aşağıya neler yazacaklar teyzeciğim, bana da şimdiden geçmiş olsun)" ifadelerine yer verdi.

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