Levent Gültekin: DEM Parti Diyarbakır devlete meydan okudu: Gel bana kayyım ata

Yazar Levent Gültekin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarının Kürtçe tabelalara vergi indirimi açıklamasını "devletin otoritesine meydan okuma" olarak değerlendirdi ve "Bu gel bana kayyım ata demektir" dedi.

Yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti'nin belediye eş başkanlarının kentte hayata geçireceği yeni uygulama tepkilere neden oldu.

DEM Partili Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Ayşe Bucak Serra Küçük, iş yeri tabelasında Kürtçe isim kullananlara vergi indirimi yapacaklarını açıkladı.

Vergi indirimi kararını değerlendiren Levent Gültekin, DEM'i sorumsuz davranmakla eleştirdi. İlkokul düzeyinde hareket edildiğini belirten Gültekin, "Demokratik mücadele ver bunu anlarım. Devletin otoritesine meydan okuyacak 'Kürtçe tabela koyana artı vergi indirimi yapıyorum' demek 'gel bana kayyım ata' demektir. Bunun başka hiçbir izahı olamaz.