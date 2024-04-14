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Mehmet Metiner'den Yiğit Bulut'a 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Milli güvenlik sorunu' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için BİR MİLLİ GÜVENLİK sorunudur' sözlerine, AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'den tepki geldi. Metiner, "İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider" şeklinde paylaşım yaparken, Yiğit Bulut'a yönelik "bu kadar çok tehdit algısı, siyaseten hangi sonuçlara yol açtı?" sorusunu yöneltti.

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