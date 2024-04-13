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OTOMOBİL

Elektrikli araçla uzun yol yapan sürücünün isyanı! Dizelden daha pahalı

Konfor ve ucuz yakıt tüketimiyle bilinen elektrikli araçlar, uzun yolda sürücülerin kabusu oluyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, uzun yolda hızlı şarj ile dizel arabadan daha pahalı olduğunu söylediği videoyu paylaştı.

Elektrikli araçla uzun yol yapan bir sürücünün tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Serkan Tanyildizi adlı hesaptan paylaşılan görüntüde bir sürücü, Hızlı şarj ile uzun yolda dizel arabalardan daha pahalı olduğunu ve mesafe sorunu olduğunu söylüyor.  

Hızlı şarj ile uzun yolda birim maliyeti çok pahalı olan elektrikli araçlar dizel arabalardan daha pahalı olduğunu söylüyor.  

Paylaşımın altına uzun yorum yapan elektrikli araç sahipleri, tecrübelerini paylaştı, benzer değerlendirmelerde bulundular.

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