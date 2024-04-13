Metin Akpınar'ın sonradan ortaya çıkan kızı, gazetecilere patladı: Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var?

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın, yıllar sonra ortaya çıkan iki kızı Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu ile gerilimi bitmiyor. Son olarak Duygu Nebioğlu, basında yer alan haberlerin ardından sosyal medyada gazetecileri hedef alan bir paylaşımda bulundu.

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Metin Akpınar'ın yıllar sonra gayrimeşru ilişkiden olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kardeşler, mahkemeye başvurarak Metin Akpınar'ın kızları olduklarını kanıtlamıştı. 1988 yılında babalarıyla evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızlar, babalarıyla uzlaşmada zorluklar yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde babaları Metin Akpınar'ın, aldığı fakirlik belgesini iptal etmek istediğini iddia eden Nebioğlu, sosyal medyada babasına tepki göstermişti. "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemi iptal etmek isteyin Akpınarlar" sözleriyle dikkat çekmişti.

Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya yüklendiği iddiaları basında çıkınca Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Doğduğu yıllarda görev yapan gazetecilere çağrıda bulunan Nebioğlu, pek çok ünlü çocuğunun yurtlara verildiğini, yurt dışına gönderildiğini iddia etti. 20 yıldır araştırma halinde olduğunu belirten Nebioğlu paylaşımını sonlandırırken uzun bir video paylaşımı yapabileceği imasında bulundu.

Duygu Nebioğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

Beni doğuran kadın hedef tahtasına benzemiyor da, ancak o günlerden bugünlere, birilerini hedef göstererek geliniyor demek ki.

Tabuları kırmak için öyle iki tır kamyon okumanıza gerek yok, okuyanlarıda görüyoruz. İç sessiniz zaten kendi tabusuna yenik düşüyor ise hedefiniz en son kendiniz oluyorsunuz. :)

Olay bu kadar basit ! Ben Annemi hedef almadım Çağrı yaptım, ona ulaşmakta benim gayemdir.

Sizler yeşilçamsınız bizler karaçam miyiz ?

Hayır ben Paralı bir dünyada yaşıyorum, derdim para oluyorda

Siz parasız dünyada mi yaşıyorsunuz ?

Beni niye oraya almıyorsunuz derler adama.

1987 1988 1989 yılında ki Gazeteciler özellikle Hürriyet gazetesinde çalışan gazeteciler! Ve muhteşem sırları !

Hala gerçekleri ve bildiklerinizi anlatmaniz

için zamanınız var. Ve o yılların sanatçıları ..............................

Tercih sizin 🐌

Yurtlarda kaç tane ünlü çocukları var acaba daha ?

Yurtdışındaki aitsiz çocuklar daha kaç tane acaba?

(Bunlar gözden kaçan çocuklardı, KURTAJ OLAMADİLAR, saglik muhabirleri ile kurulan doktorlar kanalları, o kanallardan alınan çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz) ACABA! resmen soykırım!

20 yıldır arastiyorum ben, siz sadece 20 dakika bakıp geçebilirsiniz, hayatınıza devam edersiniz kendinize de iyi bakın, lakin ;

20 yılda neler kaybettim bir ben bilirdim, şimdi herkes bilsin ki kaybettiklerimin yerine mucizeler koyuyorum.

Beni ve mucizelerimi 38 sayfanın içine, gömemezsiniz 😃 zaman geri akmıyor diyorlar ya ancak zaman ileri de akmamış, bu yüzden anlatmadıklarına hep birlikte geri gidiyoruz.

Zaten daha fazla sinirlendirirlerse beni. Yakında 10 partlık video gelir.