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Kahramanmaraş'taki kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı

Kahramanmaraş'ta bulunan bir kahve zinciri markasının dükkanına taşlı ve silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırganlardan biri yakalanırken, yakalanan şahsın 42 farklı suçtan kaydının bulunduğu açıklandı.

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Bir kahve zinciri markasının Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki şubesine silahlı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinin önüne gelen grup, giriş kattaki kahve zincirinin şubesine İsrail destekçisi olduğu gerekçesiyle önce silahla ateş açtı sonra taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda iş yerinin camları kırıldı, bazı eşyalar zarar gördü.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, olayda yaralanan olmadığını ve silahla ateş açan kişinin polis ekiplerince yakalandığını söyledi.

Saldırıda herhangi bir vatandaşın yaralanmadığını, olay yerinde 3 boş kovan bulunduğu ve iş yerinde maddi zararın olduğunu aktaran Ünlüer, "Olayı gerçekleştiren faillerden biri İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmıştır. Yakalanan şahsın ayrıca yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Diğer faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." diye konuştu.

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