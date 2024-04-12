BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,48
ALTIN 2.492,95
HABER /  DÜNYA

İngiltere'den İsrail'e saldırı uyarısı!

İngiltere'den İsrail'e saldırı uyarısı!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile İsrail'in bazı bölgelerine "muhtemel İran saldırısı" nedeniyle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan son seyahat uyarısında, İsrail'in kuzeyinde Lübnan ve Suriye sınırına, Gazze şeridi çevresindeki bölgelerine ve Filistin'e ait işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeme önerisi yer aldı.

Doğu Kudüs ve Kudüs-Tel Aviv arasındaki otoyol, İsrail'in işaret edilen yerleri dışındaki diğer bölgeleriyle birlikte "mecbur olmadıkça seyahat edilmemesi tavsiye edilen" alanlar arasında sayıldı.

Uyarıda, insani yardım filosuyla dahi olsa deniz yolundan Gazze'ye girmenin risk taşıdığına, İran'dan İsrail'e saldırı ihtimali bulunduğuna işaret edildi.

Gazze'de bulunan İngiliz vatandaşlarının derhal Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz misyonlarıyla temasa geçmesi gerektiği vurgulanarak ailesi İngiltere'de bulunanlar ile bazı vize sahiplerinin de temasa geçmesi halinde bölgeden çıkarılabileceği kaydedildi.

Aksi yönde hareket edenlerin hayati sorumluluklarının kendilerine ait olduğu uyarısı yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Birliği Mısır'a 1 milyar avro destek verecek
Avrupa Birliği Mısır'a 1 milyar avro destek verecek
112 Acil Sağlık ekipleri bayramda 13 binden fazla yaralıya müdahale etti
112 Acil Sağlık ekipleri bayramda 13 binden fazla yaralıya müdahale etti
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti!
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti!
Kazakistan’daki sel bölgelerinden yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi
Kazakistan’daki sel bölgelerinden yaklaşık 100 bin kişi tahliye edildi
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatilden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada
Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada
Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş defnedildi
Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş defnedildi
İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı
İsrail'in Gazze'ye saldırdı TRT Arapça ekibi de yaralandı
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta yükseldi
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri martta yükseldi
Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
Ekrem İmamoğlu Trabzon'da konuştu: Beni geçecek adam doğmadı kardeşim
Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da doğal yaşamın koruyucusu oldu
Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da doğal yaşamın koruyucusu oldu