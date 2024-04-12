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Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada

Sözcü'nün manşeti olay oldu Melih Gökçek şatafatlı CHP'li belediye binalarını paylaştı saltanatın kralı burada

Melih Gökçek, Sözcü'nün AK Partili belediyelerin lüks belediye binaları yaptırdığı haberi üzerine harekete geçti. Gökçek, lüks CHP'li belediye binalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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31 Mart yerel seçimlerinden ardından CHP'ye yakın medyada AK Partili belediyeler israf batağı içinde yüzmekle suçlandı. 

Sancaktepe belediye binasının ardından patlak veren tartışmada Sözcü gazetesi, bu kez de AK Parti yönetimindeki görkemli belediye binalarını manşetine taşıdı.

"Saraylar yeni saraylar doğurdu" başlıklı haberde "İktidarın ülkeyi saraydan yönetme hevesi AKP ve MHP'li belediyelerin saray yavrusu gibi hizmet binaları yapmasına neden oldu" ifadelerine yer verdi.

Sözcü'nün haberine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi.

Gökçek, CHP yönetimindeki belediye binalarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

"Saltanatın kralı burada"

Gökçek, "İL BELEDİYELERİNDEN VAZGEÇTİK… İSTANBUL’DA Kİ CHP’Lİ İLÇE BELEDİYE BİNALARINA BAKIN… SALTANATIN KRALI BURDA… SÖZCÜ NİYE BUNLARI GÖRMEZDEN GELİYORSUN? AK PARTİ BELEDİYELERİNE ATTIĞIN B.. ŞİMDİ KİME BULAŞTI DERSİN?" diye yazdı.

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