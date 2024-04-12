BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.492,41
HABER /  GÜNCEL

Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik

Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik

Türkiye otomotiv pazarında, ocak-mart döneminde otomatik vites otomobillerin pazar payı yüzde 89,3'e ulaşırken, küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da satışlarda etkisi bulunduğu belirtiliyor.

Abone ol

Otomobil satın alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil kullanıcılarının tercihlerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu sürüş imkanı sunan otomatik vites otomobillere ilgi de giderek artıyor.

Türkiye otomotiv pazarında, bu yılın ocak-mart döneminde otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Söz konusu artışta küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkisi bulunduğu belirtiliyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 25,2 büyüyerek 295 bin 519 adet oldu.

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 artışla 62 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Elazığ'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı!
Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu!
Sakarya'da bir evde 2 kişi ölü bulundu!
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına soruşturma açıldı
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına soruşturma açıldı
İsrail-İran gerilimi Almanya'yı telaşlandırdı
İsrail-İran gerilimi Almanya'yı telaşlandırdı
Giresun'un yayla yollarında karla mücadele devam ediyor
Giresun'un yayla yollarında karla mücadele devam ediyor
İYİ Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesinde ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
İYİ Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesinde ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı!
İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı!
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek
Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek
FETÖ firarisi Emre Uslu paylaştı Kılıçdaroğlu'nun taziyesi ortaya çıktı
FETÖ firarisi Emre Uslu paylaştı Kılıçdaroğlu'nun taziyesi ortaya çıktı
Norveç Sağlık Bakanı, intihal suçlamasının ardından istifa etti
Norveç Sağlık Bakanı, intihal suçlamasının ardından istifa etti