İsrail-İran gerilimi Almanya'yı telaşlandırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile İran arasındaki gerilimi çok ciddiye aldıklarını söyledi.

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Scholz, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile başkent Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin "İran'ın olası eylemleriyle ilgili ortaya çıkan tehlikeleri çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda ben, Dışişleri Bakanı ve tüm hükümet elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuyu geniş kapsamlı ele aldıklarını ve her yönüyle konuştuklarını aktaran Scholz,"Pek çok ortak gibi biz de doğru mesajları göndermek ve burada herhangi bir askeri faaliyetin gerçekleşmemesi gerektiğini açıkça ifade etmek için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Scholz, 13-16 Nisan tarihlerinde Çin'e yapacağı ziyarete ilişkin bu ülkenin Almanya için önemli bir ekonomik ortak olduğuna işaret ederek "Alman şirketlerinin haklarının güvence altına alınması gibi eşit şartların sağlanmasıyla ilgili pek çok konumuz var. Dolayısıyla hemen görüşmemiz gereken çok geniş bir konu yelpazesi var." dedi.