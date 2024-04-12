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İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı!

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Musa Anter Caddesi'nde Abdullah S'nin kullandığı 34 TU 0090 plakalı otomobil ile Tuncay S'nin kullandığı 07 BKM 371 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü Abdullah S. ve 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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