İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Abone ol
Musa Anter Caddesi'nde Abdullah S'nin kullandığı 34 TU 0090 plakalı otomobil ile Tuncay S'nin kullandığı 07 BKM 371 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü Abdullah S. ve 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.