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Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek

Çin, Kırgızistan'da 400 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali inşa edecek

Çin'in, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde 400 megavat kapasiteli güneş enerji santrali inşa edeceği bildirildi.

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Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı şehrinde 400 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Caparov, ülkenin enerji bağımsızlığını sağlamayı amaçladıklarını belirterek Çin sermayeli şirketin güneş enerji santralini 1,5 yılda yaklaşık 400 milyon dolara kuracağını söyledi.

Caparov, Kırgızistan'da son 2 yılda Kambar-Ata HES-1, Kulanak HES, Bala-Saruu HES ve yüzlerce küçük hidroelektrik santrali gibi çok sayıda büyük ölçekli enerji projesinin inşasına başlandığını kaydetti.

Törende, Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen de hazır bulundu.

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