Erdoğan'a Gazze eleştirileri! Mehmet Metiner 'Reis’i tanıdığım o günlerden bugünlere' dedi Erdoğan'ı anlattı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Gazze-Filistin üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suçlamalara tepki gösterdi. Erdoğan'ı 1980 yılından beri tanıdığını belirten Metiner, "Reis’in asla değişmeyen/değişmeyecek olan hassasiyetlerinin başında Gazze/Filistin meselesinin geldiğini bilenlerdenim. " dedi.

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İsrail'e ticaret kısıtlaması kararı sonrası iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada hedef oldu. Erdoğan'a yönelik ağır ithamlar birbirini izledi.

İsrail'le ticaretin sürdüğü ve Gazze'yi bombalayan uçakların jet yakıtının bile Türkiye'den tedarik edildiği iftirası sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokuldu.

Erdoğan'a yönelik karalama kampanyasına yanıt, onu yakından tanıyan isimlerden biri olan yazar Mehmet Metiner'den geldi.

İki dönem AK Parti milletvekilliği de yapan Metiner, Yeni Şafak'taki "Reis’i tanıdığım o günlerden bugünlere" başlıklı yazısında gençlik yıllarından beri tanıdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı.

"Reis’in o asil yüreğinden dökülen gözyaşlarının dili olsa da konuşsa!"

1980 darbesinden kısa bir önce MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı olan Erdoğan'ı kendisinin de katıldığı bir eylem vasıtasıyla tanıdığını aktaran Metiner, "Reis’in asla değişmeyen/değişmeyecek olan hassasiyetlerinin başında Gazze/Filistin meselesinin geldiğini bilenlerdenim. Sadece Gazze/Filistin değil, mazlum Müslümanların her yerdeki davasını kendi davası olarak nasıl bildiğini bilenlerdenim. Reis’in o asil yüreğinden dökülen gözyaşlarının dili olsa da konuşsa!" diye yazdı

İsrail istihbaratının kurgusu

Reis’i Gazze/Filistin üzerinden gözden düşürmeye dönük bir kampanyaya dönüştürülmesinin tesadüfle izah edilemeyeceğini savunan yazar "Keşke üç beş oy uğruna veya partilerinin gelecekteki başarıları uğruna o kendi mahallemizdeki insanlarımız İsrail derin devletinin ve istihbaratının kurgusu ve taşıyıcısı olduğu Erdoğan düşmanlığı kumpasına düşmeselerdi diyorum. Hele de Gazze/Filistin üzerinden bunu yapmaya yeltenmeselerdi diyorum." ifadelerine yer verdi.

"Reis asla veremeyeceği bir hesabın içinde olmayacak kadar kavî bir imana sahiptir"

Metiner, yazısında "Reis’i tanıdığım o günlerden bugünlere çok şey değişti. Reis de değişti. Fikirleri ve siyaseti zamanla değişti. Her birimizde olduğu gibi. Ama değişmeyen/değişmeyecek olan hassasiyetlerinin başında Filistin meselesinin geldiğini bildikleri halde, siyaset/iktidar uğruna o kem sözleri edenler, asılsız ithamlarda bulunanlar bilsinler ki hepimizin hesap vereceği bir ahiret yurdu vardır.

Şehadet ederiz ki, bizim yakinen tanıdığımız-bildiğimiz o koca Reis asla ötede veremeyeceği bir hesabın içinde olmayacak kadar kavî bir imana sahiptir.

Ahiret yurdunda mahvına sebebiyet verecek hiçbir dünyevî hesabın içinde olmayacak ve gerektiğinde dünyevî tüm makamlarla birlikte canını da ortaya koymaktan çekinmeyecek bir imanın sahibidir o. Biz öyle gördük, öyle tanıdık, öyle biliriz. " görüşüne yer verdi.